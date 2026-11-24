संवाद सहयोगी, गुमला। सदर थाना क्षेत्र के करौंदी नायक टोली में सोमवार को लड़की से बातचीत करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने लाठी-डंडे और लात-घूंसों से पीटकर गांव के ही राजू नायक (48) की हत्या कर दी।

घटना के बाद आरोपित दुर्गेश नायक फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही है। घटना के संबंध में मृतक की मां रीता देवी ने बताया कि सोमवार दोपहर आरोपित दुर्गेश नायक उनके घर के पास एक लड़की से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान राजू नायक ने उसे वहां से आगे जाने को कहा।

इसी बात पर दुर्गेश नाराज हो गया और राजू के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उसने लाठी-डंडे और लात-घूंसों से राजू को बेरहमी से पीटा। बेटे को बचाने के लिए रीता देवी लगातार गुहार लगाती रहीं, लेकिन आरोपित ने उनकी एक नहीं सुनी और मारपीट जारी रखी। मां के अनुसार, घटनास्थल के आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी राजू को बचाने के लिए आगे नहीं आया।