गुमला में नर्सिंग होम, क्लीनिक और रेस्टोरेंट वालों के लिए जरूरी खबर! कारोबार के हिसाब से लगेगा टैक्स

संतोष कुमार, गुमला। जिले में संचालित नर्सिंग होम, निजी क्लीनिक, बार और रेस्टोरेंट समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब झारखंड वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत निबंधन कराना अनिवार्य किया गया है।

राज्य कर संयुक्त आयुक्त संजय कुमार ने इस दिशा में पहल करते हुए सिविल सर्जन और उत्पाद अधीक्षक को पत्र भेजा है। दोनों अधिकारियों से अपने-अपने विभाग के अंतर्गत आने वाले संबंधित प्रतिष्ठानों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इसका उद्देश्य कर के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान कर राजस्व संग्रह सुनिश्चित करना है।

राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने अधिनियम में संशोधन कर वार्षिक कारोबार के आधार पर पेशेवर कर की दरें निर्धारित की हैं। झारखंड गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, जीएसटी में पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों श्रेणियों के पात्र करदाताओं के लिए टर्नओवर आधारित कर स्लैब तय किए गए हैं। निर्धारित श्रेणी में आने वाले प्रतिष्ठानों को नियमानुसार निबंधन कराना होगा और लागू कर का भुगतान करना होगा।

नई व्यवस्था के तहत वार्षिक सकल टर्नओवर पांच लाख रुपये तक होने पर कोई पेशेवर कर नहीं लगेगा। पांच लाख रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक के कारोबार पर सालाना एक हजार रुपये कर निर्धारित है। दस लाख से अधिक और 25 लाख रुपये तक के टर्नओवर पर 1500 रुपये, 25 लाख से अधिक और 40 लाख रुपये तक पर 2000 रुपये तथा 40 लाख रुपये से अधिक के टर्नओवर पर सालाना 2500 रुपये कर देय होगा।