दिल्ली फतह कर लौटीं गुमला की बेटियां, शहर में निकली विजय यात्रा

जागरण संवाददाता, गुमला। 65वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के अंडर-17 बालिका वर्ग का राष्ट्रीय खिताब जीतकर दिल्ली से लौटी संत पैट्रिक उच्च विद्यालय, गुमला की खिलाड़ियों का सोमवार को शहर में भव्य स्वागत किया गया।

नई दिल्ली के डॉ. बीआर आंबेडकर स्टेडियम में 27 अगस्त को खेले गए फाइनल मुकाबले में गुमला की टीम ने मिजोरम की एनसीसी टीम को 2-0 से हराकर तीसरी बार राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया था।

सोमवार को संत पैट्रिक विद्यालय परिसर में विजेता टीम के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो और गुमला विधायक भूषण तिर्की ने राष्ट्रीय विजेता खिलाड़ियों, कोच बिना केरकेट्टा एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।