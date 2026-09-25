गुमला में तालाब से युवक का शव बरामद, मां ने जताई हत्या की आशंका; पुलिस जांच में जुटी

संवाद सूत्र, पालकोट (गुमला)। पालकोट थाना क्षेत्र के केम्बा डुमर टोली गांव स्थित एक तालाब से शुक्रवार को एक युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पालकोट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया।

पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बरामद शव की पहचान नाथपुर गांव निवासी सचिन कांत राम (35) के रूप में हुई है। बताया गया कि सचिन कांत राम नाथपुर पंचायत की वार्ड सदस्य सरिता देवी का पुत्र था। शव मिलने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।