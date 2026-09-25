'नेहरू भी हर 6 महीने में चाहते थे SIR', भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला

डिजिटल डेस्क, देवघर। देशभर में जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर हो रहे विवाद और धांधली के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता व गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है।

कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का करारा जवाब देते हुए उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों और पूर्व चुनावी मिसालों का हवाला दिया। नेहरू भी चाहते थे हर 6 महीने में हो SIR निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया कि 1951 का निर्वाचन कानून खुद हर छह महीने में SIR कराने का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी व्यवस्था के पक्षधर थे और इसे नियमित रूप से लागू करना चाहते थे।