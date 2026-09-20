केंद्र सरकार को झारखंड के कोयले की आवश्यकता नहीं, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का राज्य सरकार पर हमला

राज्य ब्यूरो, रांची। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार को उनके कोयले की कोई आवश्यकता नहीं है। झारखंड सरकार कोयला देना बंद कर दे। दुमका परिसदन में मीडिया से बात करते हुए दुबे ने आरोप लगाया कि एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर राज्य सरकार जनता को गुमराह कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई राज्य हैं, जहां कोयला का उत्पादन हो रहा है पर झारखंड में इसका विरोध हो रहा है। सांसद ने जेपीएससी-जेएससीसी में अनियमितता मामले में झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य पर भी निशाना साधा। कहा कि हर एक मुद्दे पर लंबा-चौड़ा भाषण देने वाले सुप्रियो अब इस मुद्दे पर इसलिए चुप हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस मामले को सीबीआइ ने ले लिया तो वह फंस सकते हैं। सांसद ने राज्य सरकार पर एसआइआर प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया।