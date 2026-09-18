मानवाधिकार की आड़ में गोड्डा में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, संचालक बोकारो से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,गोड्डा। महागामा के बलिया घाट के समीप पकड़ी गई मिनी गन फैक्ट्री के संचालन को लेकर बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। इसका संचालन मानवाधिकार की आड़ में हो रहा था। पुलिस ने शुक्रवार को मानवाधिकार एक्टिविस्ट पवन तुरी को बोाकारो से गिरफ्तार कर लिया।

मिनी गन फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद से संचालक पवन तुरी फरार हो गया था। इस मामले में महागामा थाना की पुलिस ने संचालक पवन तुरी की मां और पिता दोनों को पहले ही हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। बिहार और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार 16 सितंबर को मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था।



जानकारी के अनुसार, पवन तुरी बीते तीन-चार सालों से इस धंधे में लिप्त था। वह चोरी-छिपे एक झोपड़ी में मिनी गन फैक्ट्री संचालित करता था। किसी को भनक न लगे, इसके लिए वह गन तैयार करने के दौरान डीजे आदि बजा देता था।



इसके अलावा, संचालक पवन के पिता हराधन मिर्धा इस मामले को छिपाने के लिए पत्तल और ग्लास आदि का कारोबार करते थे। आरटीआई, मानवाधिकार और यूट्यूबर का टैग लगाकर मिनी गन फैक्ट्री का संचालक पवन इस गोरखधंधे को बहुत ही सफाई से अंजाम दे रहा था।



इसके सहारे वह महागामा और ललमटिया आदि जगहों पर अपनी धमक जता रहा था। यहां तक कि महागामा सहित आसपास के थाना क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव था। स्थानीय थानों की पुलिस से भी वह संपर्क में था। बिहार पुलिस की मानें तो आसपास के इलाके में अब तक की यह सबसे बड़ी मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ है।