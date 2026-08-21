22 अगस्त से दौड़ेगी धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस, दक्षिण भारत के सफर का मिला नया विकल्प

संवाद सहयोगी, सरिया (गिरिडीह)। सरिया स्थित हजारीबाग रोड रेलवे क्षेत्र के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने धनबाद से कोयंबटूर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन को मंजूरी दी है।

ट्रेन संख्या 22363/22364 धनबाद-कोयंबटूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन साप्ताहिक होगा। ट्रेन संख्या 22363 धनबाद से 22 अगस्त 2026 शनिवार को पहली बार रवाना होगी, जबकि 22364 कोयंबटूर से 25 अगस्त 2026 मंगलवार को चलेगी।

ट्रेन धनबाद से चलकर गोमो, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया समेत विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से होकर दक्षिण भारत की ओर जाएगी। धनबाद से चलने वाली ट्रेन का हजारीबाग रोड स्टेशन पर निर्धारित ठहराव 17:23 से 17:25 बजे तक रहेगा।

इससे सरिया सहित आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा के लिए नई रेल सुविधा मिलेगी। नई ट्रेन के शुरू होने से वेल्लोर में इलाज कराने जाने वाले मरीजों और उनके स्वजन को विशेष सहूलियत मिलने की उम्मीद है।