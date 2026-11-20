जागरण संवाददाता, गिरिडीह। गिरिडीह के शास्त्री नगर निवासी सेवानिवृत्त सीआई उदयशंकर प्रसाद के आवास पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। धनबाद एसीबी की टीम ने अलसुबह उनके आवास पर छापामारी की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हजारीबाग सदर के तत्कालीन एसडीओ शैलेश कुमार से जुड़े जमीन हेराफेरी के मामले के सिलसिले में की जा रही है।

इससे पहले भी वर्ष 2024 में एसीबी ने उनके आवास पर छापामारी की थी। हालांकि, इस बार की कार्रवाई का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल इसे पूर्व में जमीन हेराफेरी मामले में हुई छापामारी से जोड़कर देखा जा रहा है।