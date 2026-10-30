गिरिडीह के सोनबाद में दलितों के आने-जाने का रास्ता घेरा, पांच परिवार घरों में कैद

संवाद सहयोगी, बेंगाबाद( गिरिडीह)। संवैधानिक समानता और दलित अधिकार की दुहाई देकर भले नेता भाषण देते हों, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे अलग है। इसका उदाहरण गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड में स्थित सोनबाद तुरी टोला में बुधवार को दिखा। यहां पांच दलित परिवारों के आने-जाने के रास्ते में दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे इन लोगों का आवागमन बंद हो गया है।

इन परिवारों के लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। टोले में रहने वालों ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने रास्ते को अपनी जमीन बताकर यहां दीवार बना दी है। सीओ से रास्ता बहाल कराने की गुहार आने-जाने का रास्ता बंद होने के बाद बुधवार को दलित परिवारों के लोग आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक के नेताओं से मिले, जिसके बाद मामला बेंगाबाद अंचल अधिकारी तक पहुंचा। पीड़ितों व नेताओं ने सीओ से रास्ता बहाल कराने की गुहार लगाई।