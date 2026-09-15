गढ़वा में 5 लाख और बाइक न मिलने पर युवती को पिटाई के बाद फंदे से लटकाया, पति गिरफ्तार

संवाद सूत्र, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा)। श्री बंशीधर नगर थाने के नरखोरिया गांव में दहेज हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में मृतका की मां फूल कुमारी देवी ने थाना में आवेदन देकर मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

फुल कुमारी ने आवेदन में लिखा है कि गांव के ही रवि प्रसाद पिता रामदेव प्रसाद ने मेरी 18 वर्षीय पुत्री नेहांती कुमारी को गत माह अप्रैल में बहला-फुसला कर भाग ले गया और शादी कर लिया। शादी के बाद ससुराल वाले नेहांती को मायके से दहेज में पांच लाख रुपये नगद, एक बाइक, सोने का चैन व अंगूठी दिलाने के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देने लगे। मैं गरीब परिवार से आती हूं। पिटाई के बाद फांसी पर लटका कर हत्या कहा कि गरीबी के कारण ससुराल वालों की मांग पूरा नहीं कर सकी, जिसके कारण ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करते रहे। गत सोमवार को शाम में बेरहमी से पिटाई के बाद नेहांती को फांसी पर लटका कर हत्या कर दिए।

फूल कुमारी ने नेहांती के पति रवि प्रसाद, ससुर रामदेव प्रसाद, सास सरोज देवी, भैंसूर सत्येंद्र प्रसाद, देवर मनीष कुमार, गोतनी नीतू देवी पति सत्येंद्र कुमार पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।