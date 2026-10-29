जंगली सूअर को मारने से मना करने पर दबंगों ने आदिम जनजाति के बुजुर्ग दंपति को पीटकर किया जख्मी

संवाद सूत्र, भवनाथपुर (गढ़वा)। भवनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलान गांव के झोंक टोला में जंगली सूअर को मारने से मना करने पर आदिम जनजाति के बुजुर्ग दंपती के साथ मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है।

घटना बुधवार की रात की बताई जा रही है। मामले में घायल अकलू कोरबा और उनकी पत्नी नन्हकी देवी ने गांव के ही चार लोगों के विरुद्ध स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

आवेदन में मनोज बैठा, ललन बैठा, पप्पू बैठा और बबन बैठा, सभी पिता सरजू बैठा,को आरोपित बनाया गया है। अकलू कोरवा के अनुसार, बुधवार की रात उनके झोपड़ी के समीप खेत में आरोपियों ने जंगली सूअर को पकड़ने के लिए तार का फांस लगाया था।

जंगली सूअर को मारने से किया मना इसमें फंसकर दो जंगली सूअरों को पकड़ा था। इसकी जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और आरोपितों से सूअर को जान से मरने से मना किया। जिस पर उक्त सभी आरोपितों ने लाठी-डंडे से उन पर हमला कर दिया।