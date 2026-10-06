गढ़वा में शिव मंदिर के पास मकान की नींव से मिली रहस्यमयी तिजोरी का राज खुला, मिले 100 साल पुराने सिक्के

संवाद सूत्र, रमना (गढ़वा)। रमना बाजार में प्राचीन शिव मंदिर के समीप मकान की नींव की खुदाई के दौरान मिली रहस्यमयी लोहे की तिजोरी का आखिरकार राज खुल ही गया, जिसके अंदर से निकले खजाने ने सबको चौंका दिया। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गैस कटर से कटी इस तिजोरी से उर्दू अंकित चांदी के पुराने सिक्के और लॉकेट बरामद हुए हैं।

सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा, एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह, सीओ विकास पांडेय व थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक की मौजूदगी में पुलिस अभिरक्षा के बीच तिजोरी को गैस कटर से काटकर खोला गया। तिजोरी से उर्दू अंकित आठ चांदी के पुराने सिक्के, एक चांदी का लॉकेट और 41 तांबे के सिक्के बरामद हुए।

मजबूत लॉक ने बढ़ाया रोमांच, गैस कटर से खुला तिजोरी तिजोरी का लॉक मजबूत होने के कारण गैस कटर से तिजोरी को काटा गया। प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। तिजोरी खुलते ही उसके भीतर रखे पुराने सिक्कों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई।

बरामद आठ चांदी के सिक्कों (सिरजाना) पर उर्दू में अंकन है। प्रशासनिक स्तर पर इन सिक्कों को वर्ष 1880 से 1920 के बीच का बताया जा रहा है। चांदी के सिक्कों व लॉकेट का कुल वजन 89.73 ग्राम बताया गया है। इसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 20 हजार रुपये आंका गया है। इसके अलावा 41 पुराने तांबे के सिक्के भी मिले हैं।

दावेदारों की मौजूदगी में खुला संदूक तिजोरी को अपनी पैतृक संपत्ति बताने वाले विभिन्न परिवारों के दावेदार भी पूरी प्रक्रिया के दौरान मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने बरामद सभी सामानों की सूची तैयार कर लिया है। समाचार भेजे जाने तक आगे की विधिक व कागजी कार्रवाई जारी थी।

खजाने की अफवाह पर उमड़ी थी भीड़ 11 सितंबर को नींव की खुदाई के दौरान लोहे की तिजोरी मिलने के बाद क्षेत्र में खजाना मिलने की अफवाह फैल गई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए थे। कई परिवारों ने तिजोरी और जमीन पर अपना पैतृक अधिकार होने का दावा किया था।