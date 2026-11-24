संवाद सहयोगी, गढ़वा। जिले में बिजली बिल का 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं पर अब विद्युत विभाग शिकंजा कसने जा रहा है।

ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन 26 नवंबर 2026 से काटने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें पूर्व में भी बकाया भुगतान के लिए नोटिस दिया जा चुका है। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र मेदिनीनगर के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता के आदेश पर यह कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गढ़वा के कनीय अभियंता कमल कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 50 हजार रुपये से अधिक बकाया है और उन्हें पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, उनका कनेक्शन 26 नवंबर से विच्छेदित कर दिया जाएगा।