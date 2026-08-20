सुबह से लापता थी गढ़वा की 13 वर्षीय उर्मिला, अगले दिन घर के पीछे कुएं में मिला शव; इलाके में मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, रमना (गढ़वा)। गढ़वा जिला अंतर्गत रमना थाना क्षेत्र के बहियार खुर्द गांव में हाईवे से सटे इलाके में बुधवार की सुबह से गुम 13 वर्षीय बच्ची उर्मिला कुमारी का शव गुरुवार को घर के पीछे स्थित कुएं से बरामद किया गया। मृतका अशोक यादव की पुत्री थी। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए।

शव मिलने के बाद स्वजन बेसुध हैं। बताया जा रहा है कि उर्मिला बुधवार सुबह से लापता थी। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद गुरुवार को घर के पीछे स्थित कुएं में उसका शव तैरता हुआ मिला।

सूचना मिलने पर रमना थाना प्रभारी आकाश कुमार और एसआइ जयप्रकाश गुप्ता पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से बच्ची के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, गढ़वा भेज दिया।

खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार को घर के पीछे कुएं में उसका शव तैरता मिला। सूचना पर थाना प्रभारी आकाश कुमार व एसआई जयप्रकाश गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, गढ़वा भेज दिया।

घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी की चर्चा भी सामने आई। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।