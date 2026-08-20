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झारखंड विधानसभा कर्मी के डूबने की आशंका, धुर्वा डैम के पास मिली गाड़ी और सामान; NDRF की टीम को बुलाया गया

By Manoranjan SinghEdited By: Mansi Kumari
Updated: Thu, 20 Aug 2026 11:55 AM (IST)

रांची के धुर्वा डैम में झारखंड विधानसभा के कर्मचारी बुलंद अख्तर का सामान लावारिस हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। उनके डैम में डूबने की आशंका पर पुलिस ने एनडीआरएफ को बुलाया है और तलाश जारी है।

विधानसभा कर्मी बुलंद अख्तर का सामान डैम पर मिला।

विधानसभा कर्मी बुलंद अख्तर का सामान डैम पर मिला।

HighLights

  1. विधानसभा कर्मी बुलंद अख्तर का सामान डैम पर मिला।

  2. बुधवार दोपहर से लापता थे कर्मचारी, तलाश जारी।

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित धुर्वा डैम के पास गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब झारखंड विधानसभा में कार्यरत कर्मचारी बुलंद अख्तर का सामान डैम के फाटक के पास लावारिस हालत में मिला।

उनकी गाड़ी, चप्पल और बरसाती मिलने के बाद डैम में डूबने या कूदने की आशंका जताई गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम को सूचना देकर रेस्क्यू के लिए बुलाया गया।

ranchi dhurwa dam

कल शाम से गायब है बुलंद अख्तर

जानकारी के अनुसार, बुलंद अख्तर बुधवार दोपहर करीब एक बजे राज्य के एक मंत्री के आवास से निकले थे। इसके बाद शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान पुलिस को धुर्वा डैम के फाटक के पास उनकी गाड़ी समेत अन्य सामान मिला। इसके बाद उनके डैम में डूबने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तलाश के लिए एनडीआरएफ से संपर्क किया।

एनडीआरएफ की टीम मुख्यालय से मौके के लिए रवाना हो चुकी है। टीम के मौके पर पहुंचने के बाद डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक की तलाश की जाएगी। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से भी डैम के आसपास के इलाके में खोजबीन की जा रही है।

बताया गया कि बुलंद अख्तर झारखंड विधानसभा में कर्मचारी थे। उनके पिता कासिम अंसारी डोरंडा कॉलेज के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे गए हैं।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल बुलंद अख्तर के डैम में होने की पुष्टि नहीं हुई है और एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।