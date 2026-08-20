झारखंड विधानसभा कर्मी के डूबने की आशंका, धुर्वा डैम के पास मिली गाड़ी और सामान; NDRF की टीम को बुलाया गया

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित धुर्वा डैम के पास गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब झारखंड विधानसभा में कार्यरत कर्मचारी बुलंद अख्तर का सामान डैम के फाटक के पास लावारिस हालत में मिला।

उनकी गाड़ी, चप्पल और बरसाती मिलने के बाद डैम में डूबने या कूदने की आशंका जताई गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम को सूचना देकर रेस्क्यू के लिए बुलाया गया।

कल शाम से गायब है बुलंद अख्तर

जानकारी के अनुसार, बुलंद अख्तर बुधवार दोपहर करीब एक बजे राज्य के एक मंत्री के आवास से निकले थे। इसके बाद शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान पुलिस को धुर्वा डैम के फाटक के पास उनकी गाड़ी समेत अन्य सामान मिला। इसके बाद उनके डैम में डूबने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तलाश के लिए एनडीआरएफ से संपर्क किया।

एनडीआरएफ की टीम मुख्यालय से मौके के लिए रवाना हो चुकी है। टीम के मौके पर पहुंचने के बाद डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक की तलाश की जाएगी। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से भी डैम के आसपास के इलाके में खोजबीन की जा रही है।