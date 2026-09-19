गढ़वा में सरकारी राशन ढोने वाले ट्रकों को नो एंट्री से बड़ी राहत, इन समयों में शहर में कर सकेंगे प्रवेश

संवाद सहयोगी, गढ़वा। गढ़वा में अब सरकारी राशन की किल्लत और वितरण में होने वाली देरी पर लगाम लग जाएगी। जिला प्रशासन ने राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाली गाड़ियों को नो एंट्री के झंझट से राहत दे दी है। उपायुक्त गढ़वा ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, अब बाजार समिति राज्य भंडार निगम गढ़वा और एफसीआई गोदाम रेहला से खाद्यान्न लेकर निकलने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश की विशेष छूट मिलेगी। प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के अनुसार ये वाहन रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक और दिन में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक शहर में आवाजाही कर सकेंगे।

हालांकि शहर की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों की रफ्तार पर कड़ा अंकुश लगाया गया है। नो एंट्री से छूट के दौरान इन ट्रकों को शहर के भीतर अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाने की अनुमति होगी।

दरअसल, सहायक गोदाम प्रबंधक चन्द्रदेव तिवारी और परिवहन संवेदक उरेन्द्र कुमार ने नो एंट्री की वजह से राशन ढुलाई में आ रही समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया था। उनका कहना था कि गाड़ियां नो एंट्री में फंस जाती हैं, जिससे समय पर गोदामों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता और उठाव बाधित होता है।