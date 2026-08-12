पहले भी मृत घोषित कर बंद की थी पेंशन, अब फिर वही गलती; गढ़वा में बुजुर्ग ने डीसी से लगाई गुहार

संवाद सहयोगी, गढ़वा। गढ़वा शहर के वार्ड नंबर आठ निवासी शंभू चंद्रवंशी की वृद्धावस्था पेंशन पिछले सात माह से बंद है। पेंशन बंद होने के कारणों की जानकारी लेने जब उन्होंने संबंधित कार्यालय में जांच कराई तो उन्हें पता चला कि विभागीय रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है।

इसके कारण उनकी पेंशन रोक दी गई है। शंभू चंद्रवंशी ने उपायुक्त से मामले की जांच कर जल्द से जल्द पेंशन चालू कराने की मांग की है। पीड़ित शंभू चंद्रवंशी ने बताया कि वह पूरी तरह जीवित हैं और सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह उनके साथ घोर अन्याय है। पेंशन बंद होने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।