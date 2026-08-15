आजादी के जश्न में गढ़वा ने गिनाईं विकास की उपलब्धियां, नशा-अपराध मुक्त और ग्रीन-क्लीन जिला बनाने का आह्वान

संवाद सहयोगी, गढ़वा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय मैदान से जिले के विकास की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को सामने रखा गया।

संबोधन में उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों और सेनानियों को नमन करते हुए कहा गया कि गढ़वा की धरती के सपूतों ने देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं।

महिलाओं के लिए संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत जिले की 2 लाख 22 हजार 765 पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 95 हजार 600 लाभुकों को लाभ मिल रहा है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में जिला अंतर्गत चार लेन सड़क का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की योजनाओं पर भी काम चल रहा है।

ग्रामीण विकास के तहत विभिन्न योजनाओं से 276 किलोमीटर सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उगरा गांव में कनहर नदी पर करीब 9 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं संचालित हैं तथा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, पोशाक, छात्रवृत्ति और साइकिल सहित अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 50 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल और 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लाक का निर्माण पूरा होने की जानकारी दी गई। पेयजल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जलापूर्ति की योजनाएं संचालित हैं। सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए सोन-कनहर पाइपलाइन सिंचाई योजना पर काम जारी है, जिससे जिले के 16 प्रखंडों की 22 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की बात कही गई।

कृषि, छात्रवृत्ति, आवास, श्रमिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए गए हैं।