बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ... लेकिन शौचालय कहां जाएं? गढ़वा के कन्या विद्यालय में 160 छात्राओं की परेशानी

देवानंद कुमार, भंडरिया (गढ़वा)। भंडरिया प्रखंड का इकलौता प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं शौचालय जैसी मूलभूत समस्याओं से आज भी जूझ रही है।

विद्यालय में शौचालय नहीं रहने के कारण विद्यालय के नौवीं तथा दसवीं में अध्ययनरत कुल 160 छात्राएं शौच के लिए अपने आप को असहज महसूस करती हैं तथा विद्यालय से बाहर शौच के लिए जाने को जाने मजबूर हैं। इस दौरान छात्राएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हुए भययुक्त माहौल मे रहती हैं।

जानकारी के अनुसार, विद्यालय में दो बार पंचायत निधि से शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया था। लेकिन पानी के अभाव व पूर्ण सुविधा नहीं रहने के कारण वर्तमान में शौचालय काफी जर्जर हो गया हैं व शौचालय के दरवाजा भी टूट गया है। जिससे विद्यालय की छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बताया जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीरेंद्र तिवारी ने कई बार विभाग व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लिखित आवेदन देकर विद्यालय में शौचालय निर्माण की मांग की। परंतु अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। लड़की स्कूल होने के बावजूद भी विद्यालय में शौचालय नहीं होने कारण जहां एक और विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को शौच के कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विद्यालय के शिक्ष- शिक्षिकाओं को भी काफी कठिनाइयां हो रही है।