गढ़वा के पनघटवा डैम में नहाने के दौरान चार युवक डूबे, तीन को बचाया; एक अब भी लापता

जागरण संवाददाता, गढ़वा। गढ़वा जिला अंतर्गत धुरकी थाना के पनघटवा डैम में शनिवार की सुबह नहाने के क्रम में चार युवक गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जबकि एक युवक अभी भी लापता है।