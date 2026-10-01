गढ़वा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बाइक, अस्पताल पहुंचने से पहले नाबालिग ने तोड़ा दम

संवाद सूत्र, मझिआंव(गढ़वा)। मझिआंव थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदरा गांव के टोला नदी पर स्थित कल्भट के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। एक टीवीएस मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर लगभग छह फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक मामूली रूप से घायल हो गया।

मृतक की पहचान बरडीहा थाना क्षेत्र के गंगतीरिया गांव निवासी सुनील रजवार के 17 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल कुंदन कुमार (16 वर्ष) पिता रामजी रजवार, ग्राम गंगतीरिया का ही निवासी है। अस्पताल पहुंचने से पहले हो चुकी थी मौत घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शिक्षक ललित पांडेय एवं ग्रामीणों की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझिआंव लाया गया। जहां उपस्थित चिकित्सक डॉ. कविता कुमारी ने जांच के बाद मनीष कुमार को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मनीष की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। घायल कुंदन का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं डॉक्टर ने बताया कि युवक नशे के हालात में थे।

ग्रामीण सूत्रों के अनुसार दो मोटरसाइकिलों पर सात लोग सवार होकर बोदरा की ओर से बड़काखाला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान टोला नदी पर कल्भट के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि सभी युवक नशे की हालत में थे। मृतक के पॉकेट से एक गिलास भी बरामद हुआ है। हादसे के बाद दूसरी बाइक पर सवार युवक मौके से फरार हो गए।यह घटना बुधवार की देर शाम लगभग सात बजे के बाद की बताई जा रही है।