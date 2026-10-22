दुमका में शराबी भतीजे ने दोस्तों के साथ मिलकर चाचा को चाकू से गोदा, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, दुमका। दुमका के आउटडोर स्टेडियम के निकट बुधवार की देर रात तकरीबन 10.30 बजे चाकू से हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। घायल गणिनाथ डंगालपाड़ा मोहल्ला का निवासी है।

गणिनाथ को गले में चाकू लगी है। घटना के बाद उन्हें दुमका के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में घायल के भाई गौतम प्रसाद साह ने नगर थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर अपने भतीजे आरव कुमार गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।