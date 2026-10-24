दुमका: नाबालिग को लेकर भागा युवक चलती ट्रेन में गिरफ्तार, पुलिस ने आरपीएफ की मदद से दबोचा

जागरण संवाददाता, दुमका। शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी की किशाेरी बेटी को भगाने वाले सन्नी शर्मा को पुलिस ने रेलवे पुलिस की मदद से शुक्रवार को चलती ट्रेन में धर दबोचा। शनिवार को नगर थाना की पुलिस ने आरोपित को जेल और किशोरी को परिवार के सुपुर्द कर दिया।

गुरुवार की रात सन्नी किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया। रात को पुजारी ने नगर थाना को इसकी जानकारी दी। इसके बाद नगर थाना की पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। मोबाइल के आधार पर दोनों की लोकेशन निकाली पुलिस ने मोबाइल के आधार पर दोनों की लोकेशन निकाली तो पता चला कि दोनों अभी बंगाल के फरक्का में किसी ट्रेन में हैं। पुलिस ने रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दी। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को चलती ट्रेन में हिरासत में लिया।