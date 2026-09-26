दुमका में बारिश से किसानों की बढ़ी मुसीबत: मकई और सब्जियों की फसल बर्बाद, जड़ों में सड़न की समस्या

संवाद सहयोगी, रामगढ़(दुमका)। रामगढ़ प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी जमा होने और मिट्टी में अत्यधिक नमी के कारण मकई, बैंगन, गोभी, टमाटर, मिर्च समेत कई सब्जी फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा है।

कई खेतों में पौधे गलने लगे हैं, वहीं मकई की फसल में कीट प्रकोप की शिकायत भी सामने आ रही है। इससे किसानों को उत्पादन प्रभावित होने के साथ आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी है। खेतों में फसल नष्ट होने की स्थिति में बड़ी रणबहियार पंचायत अंतर्गत पिंडारी गांव के किसान दशरथ मांझी, गोवर्धन मांझी, भालसुमर गांव के किसान गिरधारी मांझी समेत अन्य ने बताया कि लगातार बारिश के कारण खेतों में लगी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। बारिश का पानी खेतों में जमा होने व लगातार नमी रहने से पौधों के गलने की स्थिति में आ गए हैं। मकई की फसल में कई तरह के कीड़े लग गए हैं। खेतों में फसल नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गई है।

किसानों ने बताया कि मक्का के अलावा बैंगन, गोभी, टमाटर , मिर्च तथा अन्य हरी सब्जियों की फसल भी बारिश से प्रभावित हुई है। लगातार बारिश के कारण पौधों की जड़ों में पानी जमा रहने से सड़न की समस्या बढ़ रही है। किसानों को इन फसलों से अच्छी पैदावार और आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन मौसम की मार से अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है।