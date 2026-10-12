दुमका में दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या से छात्रों में आक्रोश, अंबेडकर चौक जाम कर न्याय की मांग

जागरण संवाददाता, दुमका। दुमका जिला के काठीकुंड थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या से विद्यार्थियों में आक्रोश है। घटना के विरोध में सोमवार को झारखंड छात्र सभा के बैनर तले सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए।

छात्रों ने एसपी कॉलेज मैदान से रैली निकाली और अंबेडकर चौक पहुंचकर सड़क जाम कर दिया। आंदोलनकारी की मांग है कि घटना में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और दोष सिद्ध होने पर उन्हें फांसी की सजा दी जाए।

छात्रों का कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया।