दुमका में अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, मुआवजे की मांग पर रामपुरहाट मार्ग जाम

जागरण संवाददाता, दुमका। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। वही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है।घटना से नाराज लोगों ने पत्ताबाड़ी के पास के दुमका रामपुरहाट मार्ग को जाम कर दिया है।अभी तक मार्ग जाम है।

पहली घटना सरसडंगाल के पास हुई,जहां तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। दोनों युवक हटिया से वापस आ रहे थे। हादसे के बाद एक युवक सरकार हेंब्रम की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए रामपुरहाट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सड़के किनारे खड़ी खराब हाईवा को पीछे से टक्कर मारी इधर, पत्ताबाड़ी के पास रात करीब 12 बजे बाइक सवार दो मुस्लिम युवकों ने सड़के किनारे खड़ी खराब हाईवा को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रात में ही दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार की सुबह दोनों की मौत हो गई।

मरने वाला मकसूद अंसारी बरमसिया और अकबर अंसारी शहर घाटी गांव का रहने वाला था। इस हादसे के बाद रात करीब एक बजे ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पत्ताबाड़ी के पास दुमका रामपुरहाट मार्ग को जाम कर दिया। जाम की वजह से वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। बाइक को छोड़कर किसी भी चार पहिया वाहन को आने जाने नहीं दिया जा रहा है।