दुमका के जंगल में 1 महीने से लापता युवती का मिला कंकाल, चप्पल और कपड़ों से भाई ने की पहचान
गोपीकांदर थाना क्षेत्र के गोगाजोड़ जंगल में एक माह से लापता युवती बबली मुर्मू का कंकाल मिला है।
HighLights
गोपीकांदर के गोगाजोड़ जंगल में युवती का कंकाल मिला।
परिजनों ने मोबाइल, कपड़े और चप्पल से पहचान की।
युवती एक माह से लापता थी, पुलिस जांच जारी।
संवाद सूत्र, गोपीकांदर (दुमका)। गोपीकांदर थाना क्षेत्र के गोगाजोड़ जंगल से रविवार को एक युवती का कंकाल मिलने के बाद सनसनी फैल गई।
घरवालों से सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
सोमवार को कंकाल का पोस्टमार्टम किया जाएगा। गोगाजोड़ के संदीप मुर्मू ने मोबाइल, कपड़ा व चप्पल के आधार पर अवशेष, की पहचान अपनी बहन बबली मुर्मू के रूप में की है।
सुबह गोगाजोड़ जंगल से युवती की कंकाल बरामद होने के बाद लोगों की भीड़ लग गई। भीड़ के बीच से संदीप मुर्मू ने कंकाल के पास मिले कपड़ों के आधार पर बहन के रूप में शिनाख्त की। उसने बताया कि उसकी बहन एक माह से लापता थी।
मृतका की मां संगीता हांसदा के अनुसार बबली मुर्मू का करीब तीन वर्षों से महेशपुर थाना क्षेत्र के कसियाडांगाल के पोलूस मुर्मू नामक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था।
दोनों कथित तौर पर बिना शादी किए पारंपरिक तरीके से एक साथ रह रहे थे। कुछ समय बाद दोनों मजदूरी करने दूसरे राज्य चले गए थे। वहां से लौटने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद बबली अपने घर गोगाजोड़ लौट आई थी।
इसके बाद पोलूस लगातार बबली को अपने घर वापस आने के लिए कह रहा था, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं थी।
सात अगस्त को बबली कासियाडांगाल गई थी और अगले दिन वापस घर आ गई थी। नाै अगस्त को बबली सुबह शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।
सभी को लगा कि वह फिर से कासियाडांगाल चली गई है। फोन लगाया तो फोन ऑफ आ रहा था। लगा कि बबली को फोन इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा होगा इसलिए फोन बंद है।
10 सितंबर को चरवाहा को जंगल में मिला मोबाइल
स्वजनों ने बताया कि 10 सितंबर को गोगा जोड़ के जंगल में गाय चराने वाले चरवाहा को मोबाइल मिला। उसने चार्ज करके खोला तो उसमें बबली की कुछ तस्वीर नजर आई।
बाद में बबली के स्वजन ने मोबाइल की पहचान की और शनिवार को दोबारा जंगल जाकर छानबीन की तो पेड़ के नीचे बबली का केवल कंकाल, ,चप्पल और कपड़े मिले। इन चीजों के आधार पर घरवालों ने शव की पहचान कर पुलिस को सूचित किया।
अवशेषों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच और आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया के बाद ही चल सकेगा। घरवालों को हत्या की शंका है।
सुमित कुमार भगत, थाना प्रभारी,गोपीकांदर