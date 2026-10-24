यात्रीगण ध्यान दें! सियालदह-अजमेर सहित कई ट्रेनें दिसंबर से फरवरी के बीच रद, यात्रा से पहले चेक करें नई अपडेट

जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर से फरवरी तक जाड़े के मौसम के दौरान यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। रेलवे ने पहले जहां टाटा-अमृतसर और सांतरागाछी-आनंदविहार एक्सप्रेस के रद होने की घोषणा की थी।

वहीं, अब सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस भी दिसंबर से फरवरी तक सप्ताह में तीन दिन रद रहेगी। क्रिसमस और न्यू ईयर समेत जाड़े की छुट्टियों में सैर-सपाटे की प्लानिंग कर रहे यात्रियों को विकल्प ढूंढ़ना होगा। रेलवे ने घने कोहरे के मद्देनजर ट्रेनों को रद करने की सूचना जारी कर दी है।