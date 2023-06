'मेजर की गोली से कोई नहीं बच पाएगा', कारोबारी के घर फायरिंग के बाद प्रिंस खान के गुर्गे की सोशल मीडिया पर धमकी

Jharkhand Crime News वासेपुर के मछली कारोबारी रसीद महाजन के घर पर मंगलवार सुबह दो बजे चार अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के चार खोखे बरामद किए हैं। राहत की बात यह है कि फायरिंग की इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में दो बाइक पर चार शूटर नजर आ रहे हैं।

Wasseypur Crime News: प्रिंस खान के गुर्गे ने सोशल मीडिया पर दी धमकी।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, वासेपुर। Wasseypur Crime News : धनबाद के वासेपुर के मछली व रियल स्टेट कारोबारी रसीद महाजन के शमशेर नगर स्थित आवास पर मंगलवार तड़के सुबह करीब दो बजे अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के चार खोखे बरामद किए हैं। घटना के बाद बैंक मोड़ और भूली थाने की पुलिस ने रसीद महाजन के आवास पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाला है। पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी में दो बाइक पर चार शूटर नजर आ रहे हैं। डर के मारे फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रहा कारोबारी परिवार कारोबारी परिवार के लोगों के द्वारा गोली चलने की घटना की पुष्टि नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि रात में हम लोग सोए हुए थे, जिसके कारण हमें कुछ भी पता नहीं चला कि बाहर क्या हुआ है। परिवार के बयान से लग रहा है कि वे फायरिंग की इस घटना से काफी डरे हुए हैं, जिसके कारण कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। रसीद महाजन के आवास पर गोली के खोखे मिलने के बाद से पुलिस वासेपुर और पांडरपाला के कई इलाकों में रेड कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है। मेजर की चिट्ठी वायरल गोली चलने की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर प्रिंस खान के शूटर मेजर ने चिट्ठी जारी की है। इसमें रसीद महाजन के आवास पर गोली चलने की घटना को स्वीकार करते हुए धनबाद के सभी व्यापारियों को धमकी दी है। मेजर द्वारा जारी चिट्ठी में लिखा है की मेजर की गोली से कोई नहीं बच पाएगा। रसीद महाजन बॉडीगॉर्ड के साथ घूमता है तो क्या हुआ। पहले गॉर्ड को ठोकेंगे फिर तुमको ठोकेंगे, नहीं तो छोटे सरकार से बात करके मैनेज कर लो। धनबाद की सड़कों पर खून सूखने नहीं देंगे। जब तक सारे व्यापारी और सारे दुश्मन का सिर झुक नहीं जाता तब तक दुर्गापुर जाने की तैयारी कर लो।

Edited By: Mohit Tripathi