Hartalika Teej की रात धनबाद के आसमान में दिखा 'चांद-शुक्र' का अद्भुत मिलन, खगोलीय घटना ने मोहा मन और दिया शुभ संकेत

संवाद सूत्र, निरसा (धनबाद)। हरितालिका तीज एवं गणेश चतुर्दशी के दिन आकाश में अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिली। इसमें चमकते चांद के नजदीक एक चमकीला तारा साफ दिखाई दे रहा था।

इस खगोलीय घटना को देखने के लिए लोगों में होड़ मची हुई थी। इसे लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे।



वहीं, इस संबंध में जानकारी देते हुए केएसजीएम कॉलेज, निरसा के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर टिकैत माझी ने बताया कि चांद के बगल में जो बेहद चमकीला 'तारा' दिखाई दे रहा है, वह कोई तारा नहीं, बल्कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र (Venus) है।

इसे हम भोर का तारा या सांझ का तारा (Evening Star) भी कहते हैं। आज आसमान में एक बेहद खूबसूरत खगोलीय घटना हो रही है, जिसमें क्रिसेंट मून (हंसिया जैसा आधा चांद) और शुक्र ग्रह एक-दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे हैं।