धनबाद से गुजरने वाली शक्तिपुंज और सियालदह-अजमेर में घटेंगे AC इकोनॉमी कोच, स्वर्णरेखा में बढ़ेंगे डिब्बे

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर गुजरने वाली मध्यप्रदेश और राजस्थान की ट्रेनों में थर्ड एसी इकोनॉमी कोच पर रेलवे की कैंची चलेगी।

इनमें सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस से इकलौते इकोनॉमी कोच को स्थायी तौर पर हटा दिया जाएगा। हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस से इकोनॉमी श्रेणी के कोच कम कर दिये जाएंगे।

शक्तिपुंज एक्सप्रेस में मौजूदा तीन थर्ड एसी इकोनॉमी श्रेणी में से दो कोच कम कर दिये जाएंगे। इसके बदले थर्ड एसी के दो अतिरिक्त कोच जुड़ेंगे। इससे इकोनॉमी के केवल एक और थर्ड एसी के चार कोच जोड़े जाएंगे।

जबलपुर से 11 सितंबर और हावड़ा से चलने वाली ट्रेन में 13 सितंबर से बदलाव प्रभावी होगा। सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस से एकमात्र एसी इकोनॉमी कोच हटा कर उसके बदले एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा।

पांच के बदले इस ट्रेन के स्लीपर श्रेणी के छह कोच जुड़ेंगे। अजमेर से 16 नवंबर तथा सियालदह से 17 नवंबर से नई व्यवस्था प्रभावी होगी।

माना जा रहा है कि थर्ड एसी की तुलना में कम किराये वाली एसी इकोनॉमी कोच को यात्रियों की कम तवज्जो मिलने से ट्रेनों से हटाये और कम किये जा रहे हैं।

स्वर्णरेखा में 9 कोच और सासाराम इंटरसिटी में 7-7 कोच की बढ़ोतरी

वहीं दूसरी ओर धनबाद से चलने वाली आठ ट्रेनों को 24 कोच के साथ चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें अलेप्पी और एलटीटी जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ इंटरसिटी भी शामिल हैं।