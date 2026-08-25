धनबाद से गुजरने वाली शक्तिपुंज और हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस को मिला नया स्टॉपेज, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर गुजरने वाली हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस और हावड़ा-भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस का ठहराव पतरातु स्टेशन पर भी होगा।

बरकाकाना में इंजन बदलने की समस्या के कारण पहले दोनों ट्रेनों का ठहराव रांची रोड में दिये जाने की घोषणा हुई थी। अब पतरातु में भी ठहराव होगा।

बरकाकाना स्टेशन के स्थान पर रांची रोड स्टेशन एवं पतरातू स्टेशन पर अस्थायी रूप से दिए गए ट्रेनों के ठहराव की अवधि को 14 अक्टूबर से 11 जनवरी तक विस्तारित किया जाएगा।

कोलकाता-मदार व कोलकाता-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस बरकाकाना के बदले रांची रोड स्टेशन पर रुकेंगी।

इन तिथियों से प्रभावी होगा पतरातु में ठहराव

14 अक्टूबर - 11448 हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस रात 9:25-9:30 बजे

15 अक्टूबर 11447 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस दोपहर 12:45-12:50 बजे

15 अक्टूबर - 13026 भोपाल- हावड़ा एक्सप्रेस सुबह 05:55- 06:00 बजे

19 अक्टूबर - 13025 हावड़ा - भोपाल एक्सप्रेस रात 08:05-08:10 बजे

यह भी पढ़ें- हावड़ा-धनबाद रूट पर रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी: मुगमा स्टेशन रिमॉडलिंग के कारण 18 ट्रेनें रद, 10 का बदला मार्ग