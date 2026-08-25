हावड़ा-धनबाद रूट पर रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी: मुगमा स्टेशन रिमॉडलिंग के कारण 18 ट्रेनें रद, 10 का बदला मार्ग

जागरण संवाददाता, धनबाद। Mugma Station Remodellingः अगले माह के अंत में हजारों रेलयात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने 18 महत्वपूर्ण ट्रेनों को अलग-अलग दिनों में रद और 10 ट्रेनों को मार्ग बदल कर चलाने की घोषणा की है।

रद ट्रेनों में पाटलिपुत्र, पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति, राउरकेला-जयनगर जैसी ट्रेनें शामिल हैं। इनके अलावा दुरंतो, शक्तिपुंज, सियालदह-अजमेर और जम्मूतवी जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें धनबाद के बदले आसनसोल से जसीडीह व पटना मार्ग से चलेंगी।

धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग पर मुगमा स्टेशन स्टेशन के रिमाडलिंग के कारण 23 से 27 सितंबर तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इससे रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

बर्द्धमान-हटिया मेमू आसनसोल तक

13503 बर्द्धमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस 24, 25, 26 एवं 27 सितंबर को बर्द्धमान से आसनसोल तक चलेगी। वापसी में 13504 हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस 24, 25, 26 एवं 27 सितंबर को आसनसोल से चलेगी। आसनसोल से हटिया के बीच दोनों ओर से रद रहेगी।

जसीडीह-झाझा के बदले कोडरमा-गया होकर धनबाद-पटना इंटरसिटी 13331 धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस 24, 25, 26 एवं 27 सितंबर को जसीडीह-झाझा के बदले धनबाद से गोमो, कोडरमा, गया होकर पटना जाएगी। वापसी में 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस 24, 25, 26 एवं 27 सितंबर को झाझा, जसीडीह के बदले पटना से गया, कोडरमा होकर धनबाद आएगी। महेशमुंडा, मधुपुर व सीतारामपुर होकर शक्तिपुंज एक्सप्रेस 11447 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस 23, 24, 25 और 26 सितंबर को पतरातु, बरकाकाना, कोडरमा, महेशमुंडा, मधुपुर और सीतारामपुर होकर चलेगी। वापसी में 11448 हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस 24, 25, 26 एवं 27 सितंबर को सीतारामपुर, मधुपुर, महेशमुंडा, कोडरमा, बरकाकाना और पतरातु होकर चलेगी।