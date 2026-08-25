Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

कलाई पर सजने के बाद राखियों से अंकुरित होंगे पौधे, धनबाद की छात्राओं ने बनाई ऑर्गेनिक राखी

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Tue, 25 Aug 2026 05:57 PM (IST)

धनबाद के बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने रक्षाबंधन के लिए प्राकृतिक सामग्री से ऑर्गेनिक राखियां बनाई हैं।

बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने बनाई आर्गेनिक राखी। (जागरण)

बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने बनाई आर्गेनिक राखी। (जागरण)

HighLights

  1. छात्राओं ने प्राकृतिक सामग्री से बनाईं ऑर्गेनिक राखियां।

  2. प्रयोग के बाद राखियों से अंकुरित होंगे नए पौधे।

  3. राखियों में शामिल हैं सड़क सुरक्षा और यातायात संदेश।

आशीष सिंह, धनबाद। रक्षाबंधन के अवसर पर बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल मिश्रित भवन की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता की एक अनूठी मिसाल पेश की है।

स्कूल की छात्राओं ने प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग कर आकर्षक आर्गेनिक राखियां तैयार की हैं। यह न केवल रिश्तों के अटूट धागे को मजबूत कर रही हैं धरती मां की रक्षा और सड़क सुरक्षा का संदेश भी दे रही हैं।

छात्राओं ने इन राखियों को बनाने में प्लास्टिक या कृत्रिम रंगों की जगह बीज, पत्तियां, अनाज और अन्य प्राकृतिक व पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल किया है।

इन राखियों की खासियत यह है कि प्रयोग के बाद इन्हें मिट्टी में विसर्जित करने पर इनसे नए पौधे अंकुरित होंगे। ये पर्यावरण को हरा-भरा बनाने में योगदान देंगे।

पर्यावरण संरक्षण और जीवन रक्षा का यह अनोखा संगम धनबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। राखी बनाने वाले छात्राओं में रुपोश्री नंदी, कोमल, मिलन, पल्लवी, आइशा, सरिता, रिया, अनु, लक्ष्मी, सुमन, अंजली, शालू, चिन्नकी कुमारी, प्रसंगी, राधा, आरोही, अनन्या, मोना आदि शामिल हैं।

राखी पर उकेरे सड़क सुरक्षा के नियम

सृजनशीलता का प्रदर्शन करते हुए छात्राओं ने राखियों के डिजाइन में सड़क सुरक्षा के संदेशों और ट्रैफिक संकेतों को भी शामिल किया है।

राखियों पर स्कूल अहेड, टर्न अहेड और ट्रैफिक लाइट जैसे जरूरी संकेत बनाए गए हैं। भाइयों की कलाई पर सजने वाली यह राखी उन्हें सड़क पर वाहन चलाते समय सतर्क रहने, हेलमेट व सीटबेल्ट का प्रयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की याद दिलाएगी।

छात्राओं रूपोश्री, कोमल, पल्लवी, आइशा एवं मिलन ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना त्योहार मनाना और अपने भाइयों की लंबी उम्र के साथ-साथ उनकी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्कूल प्रशासन ने छात्राओं के इस नवोन्मेषी प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक कदम बताया।

यह भी पढ़ें- My Bharat ऑनलाइन क्विज में रांची के कौशिक कुमार का जलवा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम

स्कूल की छात्राओं ने कई दर्जन राखियां बनाई हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। राखी बनाने बीज, पत्ते और प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया गया है। सुखद और आनंदमय जीवन के लिए प्रकृति से जुड़ाव की आवश्यकता है। भाई-बहन के अटूट प्रेम और संरक्षा से जुड़ा यह पर्व प्रकृति के संरक्षण और पोषण से जोड़ने का एक नवाचार है।

-

एनाबेल सुषमा कंडूलना, प्रभारी प्राचार्या बीएसएस बालिका उच्च विद्यालय