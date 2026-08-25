कलाई पर सजने के बाद राखियों से अंकुरित होंगे पौधे, धनबाद की छात्राओं ने बनाई ऑर्गेनिक राखी

आशीष सिंह, धनबाद। रक्षाबंधन के अवसर पर बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल मिश्रित भवन की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता की एक अनूठी मिसाल पेश की है।

स्कूल की छात्राओं ने प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग कर आकर्षक आर्गेनिक राखियां तैयार की हैं। यह न केवल रिश्तों के अटूट धागे को मजबूत कर रही हैं धरती मां की रक्षा और सड़क सुरक्षा का संदेश भी दे रही हैं।

छात्राओं ने इन राखियों को बनाने में प्लास्टिक या कृत्रिम रंगों की जगह बीज, पत्तियां, अनाज और अन्य प्राकृतिक व पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। इन राखियों की खासियत यह है कि प्रयोग के बाद इन्हें मिट्टी में विसर्जित करने पर इनसे नए पौधे अंकुरित होंगे। ये पर्यावरण को हरा-भरा बनाने में योगदान देंगे। पर्यावरण संरक्षण और जीवन रक्षा का यह अनोखा संगम धनबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। राखी बनाने वाले छात्राओं में रुपोश्री नंदी, कोमल, मिलन, पल्लवी, आइशा, सरिता, रिया, अनु, लक्ष्मी, सुमन, अंजली, शालू, चिन्नकी कुमारी, प्रसंगी, राधा, आरोही, अनन्या, मोना आदि शामिल हैं।

राखी पर उकेरे सड़क सुरक्षा के नियम सृजनशीलता का प्रदर्शन करते हुए छात्राओं ने राखियों के डिजाइन में सड़क सुरक्षा के संदेशों और ट्रैफिक संकेतों को भी शामिल किया है। राखियों पर स्कूल अहेड, टर्न अहेड और ट्रैफिक लाइट जैसे जरूरी संकेत बनाए गए हैं। भाइयों की कलाई पर सजने वाली यह राखी उन्हें सड़क पर वाहन चलाते समय सतर्क रहने, हेलमेट व सीटबेल्ट का प्रयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की याद दिलाएगी।