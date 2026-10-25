रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: अब काउंटर टिकट पर भी मिलेगा 10 लाख तक का बीमा कवर, 27 अक्टूबर से नियम लागू

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन के बीच रेलवे ने यात्रियों के लिए खास सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। रेलवे स्टेशन के पीआरएस यानी आरक्षित टिकट काउंटर से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को बीमा का लाभ मिलेगा।

27 अक्टूबर से देशभर में नई सुविधा की शुरुआत होगी। यह सुविधा उन यात्रियों को ही मिलेगी, जो रेलवे काउंटर से टिकट लेकर कैशलेस यानी डिजिटल भुगतान करेंगे।

नकद पैसे देकर टिकट बुक करने वालों को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन की तरह काउंटर टिकट पर भी यात्रियों को महज 35 से 45 पैसे के प्रीमियर पर 10 लख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। यह बीमा दुर्घटना, मौत और स्थाई विकलांगता जैसी स्थिति में काम आएगा।