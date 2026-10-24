राजस्थान-बंगाल रूट के यात्रियों को झटका: दिसंबर से फरवरी तक चुनिंदा दिनों में रद रहेगी अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, धनबाद। सर्दियों के आगमन के साथ ही पटरियों पर धुंध का पहरा गहराने लगा है। घने कोहरे के बीच ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक न लगे और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, इसे देखते हुए पूर्व रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है।

12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस और 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस का परिचालन आगामी दिसंबर से फरवरी तक चुनिंदा दिनों के लिए पूरी तरह स्थगित कर दिया गया है। रेलवे द्वारा जारी नई समय-सारिणी के अनुसार, ट्रेन संख्या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दिसंबर से फरवरी के दौरान हर हफ्ते मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रद रहेगी। यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के मध्य तय तिथियों पर नहीं चलेगी।



दिसंबर की शुरुआत से ही दोनों ट्रेनों की सेवाओं में कटौती प्रभावी हो जाएगी। अजमेर-सियालदह जहां दिसंबर में 14 दिन, जनवरी में 13 दिन और फरवरी में 12 दिन नहीं चलेगी, वहीं सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस भी इन तीनों महीनों में 12 से 14 दिनों तक पटरी से नदारद रहेगी।