    Patna-Charlapalli- Weekly Special समेत दक्षिण भारत को जोड़ने वाली कई ट्रेनें रद, रेलवे ने बताई वजह

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:47 PM (IST)

    Indian Railway Updateः रेलवे ने पटना-चर्लापल्ली वीकली स्पेशल समेत दक्षिण भारत को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया है। यात्रियों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News: पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद और गोमो रेलवे स्टेशन से होकर चलने वाली दक्षिण भारत की स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ने से पहले ही उन्हें रद करने की घोषणा हो गई है। रद होनेवाली ट्रेनों में रक्सौल-चर्लपल्ली, तिरुपति-रक्सौल, पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।

    पटना-चर्लपल्ली स्पेशल को छोड़ अन्य स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय अब तक नहीं हुआ है। चर्लपल्ली-रक्सौल 24 तो तिरुपति-रक्सौल स्पेशल 29 नवंबर को अंतिम फेरा लगा चुकी है। चर्लपल्ली-पटना स्पेशल भी दो जनवरी तक ही चलेगी। इस बीच जनवरी व फरवरी में इन ट्रेनों के रद होने की घोषणा हो गई है।

    दक्षिण मध्य रेलवे के काजीपेट-बल्हारशाह में तीसरी लाइन निर्माण तथा प्री-नान इंटरलाकिंग व नान इंटरलाकिंग के कारण 26 जनवरी से 22 फरवरी तक अलग-अलग तिथियों में ट्रेनें रद रहेंगी। 13 फरवरी को दरभंगा से चलने वाली 17008 दरभंगा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस 75 मिनट विलंब से रवाना होगी। ट्रेनें रद होने से हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी होगी।

    रद्द की गई ट्रेनें और उनकी तिथियां

    1. 07005 चर्लपल्ली–रक्सौल स्पेशल

    • 26 जनवरी

    • 2 फरवरी

    • 9 फरवरी

    2. 07006 रक्सौल–चर्लपल्ली स्पेशल

    • 29 जनवरी

    • 5 फरवरी

    • 12 फरवरी

    3. 03253 पटना–चर्लपल्ली स्पेशल

    • 28 जनवरी

    • 28 जनवरी (दूसरी सूची अनुसार)

    • 2 फरवरी

    • 4 फरवरी

    • 9 फरवरी

    • 11 फरवरी

    4. 07255 चर्लपल्ली–पटना स्पेशल

    • 28 जनवरी

    • 4 फरवरी

    • 22 फरवरी

    5. 07256 चर्लपल्ली–पटना स्पेशल

    • 30 जनवरी

    • 6 फरवरी

    • 13 फरवरी

    6. 07051 तिरुपति–रक्सौल स्पेशल

    • 31 जनवरी

    • 7 फरवरी

    7. 07052 रक्सौल–तिरुपति स्पेशल

    • 3 फरवरी

    • 10 फरवरी

     