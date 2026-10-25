NTA ने जारी किया JEE समेत 14 परीक्षाओं का कैलेंडर, दिसंबर से मार्च तक होंगे टेस्ट

जागरण संवाददाता, धनबाद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दिसंबर 2026 और 2027 के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश व प्रतियोगी परीक्षाओं का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है।

इसमें जेईई मेन, सीयूईटी पीजी और यूजीसी नेट प्रमुख रूप से शामिल है। दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक कुल 14 परीक्षाओं का आयोजन होगा।

RIMC से होगी शुरुआत

एनटीए की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, इस वर्ष छह दिसंबर को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआइएमसी) की परीक्षा से शुुरुआत होगी।

13 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा आयोजित है। उच्च शिक्षा में करियर बनाने के इच्छुक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक यूजीसी नेट (दिसंबर) 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी।

ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट (दिसंबर) की परीक्षा 20 और 21 दिसंबर को है। 2027 की शुरुआत चार जनवरी को आर्मी कैडेट कॉलेज की एक दिवसीय परीक्षा से होगी। 10 जनवरी 2027 को श्रेष्ठा और निफ्ट प्रवेश परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएंगी।