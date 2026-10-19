तीसरी और चौथी लाइन बिछने के बाद ही चलेंगी दिल्ली-बेंगलुरु की सीधी ट्रेनें, धनबाद दौरे पर बोले रेल GM

जागरण संवाददाता, धनबाद। यात्रियों के सुझाव और नई ट्रेनों को लेकर उनकी मांगें परीक्षण के बाद कार्रवाई के लिए आगे भेज दी जाती हैं।

ट्रैक सीमित हैं और उनका उपयोग शत प्रतिशत हो रहा है। जैसे-जैसे अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध हाेते जाएंगे, नई ट्रेनें चलाई जा सकेंगी।

इसकी उद्देश्य से तीसरी और चाथी लाइन बिछाई जा रही है। धनबाद से दिल्ली, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने से जुड़े सवाल पर पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक डिंपी गर्ग ने यह बातें कहीं।

पहली बार धनबाद दौरे पर आए महाप्रबंधक ने धनबाद रेल मंडल में बेहतर यात्री सुविधाओं से जुड़े सवाल पर कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है। रेलवे ट्रैक, यार्ड, स्टेशन भवन और अतिरिक्त ट्रैक बिछाने के काम चरणबद्ध तरीके से किये जा रहे हैं।

फुट ओवरब्रिज, प्लेटफार्म पर शेड का विस्तार समेत यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्याें को प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जा रहा है। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के बारे में कहा कि पिछले साल से इस बार अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।