धनबाद पुलिस की कार्रवाई से घिरे MLA जयराम महतो, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष से लगाई न्याय की गुहार

जागरण संवाददाता, धनबाद। पुलिस द्वारा पकड़े गए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) समर्थक की पैरवी और जबरन छुड़ाने के कथित आरोप के बाद डुमरी के विधायक जयराम महतो घिर गए हैं। विधायक के खिलाफ धनबाद पुलिस लगातार कानूनी शिकंजा कस रही है। इसे देखते हुए विधायक ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष डा. रवींद्र महतो से न्याय की गुहार लगाई है।

डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने बरवाअड्डा थाने में अपने विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी और सनहा को लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अध्यक्ष को पत्र भेजकर कहा है कि वे कानून से किसी विशेष छूट की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ समान और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया अपनाए जाने की अपेक्षा रखते हैं।