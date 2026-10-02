धनबाद में सड़क हादसा: रेलवे फाटक के पोल से टकराकर कार बनी आग का गोला, पुलिस ने बचाई 2 की जान

जागरण संवाददाता, कतरास। कतरास थाना क्षेत्र के मां लिलौरी फाटक स्थित धनबाद रेल मंडल के रेलवे फाटक संख्या 3/एसपीएल/टी पर गुरुवार की रात करीब दो बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया।

बोकारो की ओर से आ रही एक अनियंत्रित वरना कार रेलवे फाटक के हाइट गेज (सुरक्षा पोल) से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना के तुरंत बाद कार में अचानक भीषण आग लग गई।

हादसे के समय कतरास थाना की पुलिस की गश्ती टीम राहुल चौक मौजूद थी। कार में आग की लपटें उठती देख गश्ती दल के जवानों ने बिना समय गंवाए तत्परता दिखाई और कार के अंदर फंसे दो लोगों को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया।