कतरास में भू-धंसान के खिलाफ जनता का आक्रोश, शहर बंद कर बीसीसीएल और डीजीएमएस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी

संवाद सहयोगी, कतरास (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के कतरास क्षेत्र में भू-धंसान से परेशान लोग गुरुवार को सड़क पर उतरे। आम लोगों ने भी बंद का समर्थन किया। लगातार भू-धंसान के लिए बीसीसीएल, डीजीएमएस और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।

कतरास संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बंदी का गुरुवार को व्यापक असर देखने को मिला। कतरास, छाताबाद, गुहीबांध तथा आसपास के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में दुकानदारों, व्यापारियों और आम लोगों ने बंद का समर्थन किया। कई स्थानों पर सड़कें और बाजार सामान्य दिनों की अपेक्षा पूरी तरह शांत नजर आए। सुबह से ही सभी दुकानें बंद थीं। सब्जी की दो-चार दुकानों को छोड़कर, मेडिकल हॉल, नर्सिंग होम और पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी दुकानों के शटर बंद थे। टोटो को छोड़कर सभी बड़े वाहनों का परिचालन ठप था।

बंदी के दौरान कतरास संघर्ष मोर्चा के सदस्य सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और बीसीसीएल प्रबंधन, डीजीएमएस तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में लगातार हो रहे भू-धंसान और कोयला खनन से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जताई तथा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की।