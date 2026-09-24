कतरास में भू-धंसान के खिलाफ जनता का आक्रोश, शहर बंद कर बीसीसीएल और डीजीएमएस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी
Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिले के कतरास में भू-धंसान से परेशान लोगों ने गुरुवार को सड़क पर उतरकर बंद का आह्वान किया, जिसे व्यापक जनसमर्थन मिला।
HighLights
कतरास में भू-धंसान के विरोध में व्यापक बंद।
बीसीसीएल, डीजीएमएस के खिलाफ जनता का आक्रोश।
सुरक्षा और स्थायी समाधान की मांग पर प्रदर्शन।
संवाद सहयोगी, कतरास (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के कतरास क्षेत्र में भू-धंसान से परेशान लोग गुरुवार को सड़क पर उतरे। आम लोगों ने भी बंद का समर्थन किया। लगातार भू-धंसान के लिए बीसीसीएल, डीजीएमएस और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।
कतरास संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बंदी का गुरुवार को व्यापक असर देखने को मिला। कतरास, छाताबाद, गुहीबांध तथा आसपास के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में दुकानदारों, व्यापारियों और आम लोगों ने बंद का समर्थन किया।
कई स्थानों पर सड़कें और बाजार सामान्य दिनों की अपेक्षा पूरी तरह शांत नजर आए। सुबह से ही सभी दुकानें बंद थीं। सब्जी की दो-चार दुकानों को छोड़कर, मेडिकल हॉल, नर्सिंग होम और पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी दुकानों के शटर बंद थे। टोटो को छोड़कर सभी बड़े वाहनों का परिचालन ठप था।
बंदी के दौरान कतरास संघर्ष मोर्चा के सदस्य सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और बीसीसीएल प्रबंधन, डीजीएमएस तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में लगातार हो रहे भू-धंसान और कोयला खनन से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जताई तथा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की।
मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि यह बंदी क्षेत्र की जनता की एकजुटता और उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर चिंता को दर्शाती है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन और संबंधित संस्थाओं से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा जनता की समस्याओं पर ठोस कदम उठाने की मांग की।
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मोर्चा ने बंदी को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी व्यापारियों, दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों का आभार व्यक्त किया। मोर्चा समर्थकों ने कहा कि जनता का यह समर्थन आगे भी क्षेत्र के जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रेरणा देगा।
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बंदी को सफल बनाने में सुरेश केडिया, प्रदीप पांडेय, प्रकाश राम गुप्ता, चुन्ना यादव, मनोज गुप्ता, राजेश स्वर्णकार, मो. अमान, बलवीर सिंह उर्फ राजू सरदार, दीपक अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद राजा, संजय केशरी, बबलू भगत, मो. अफसर उर्फ छोटू सहित सैकड़ों लोग शामिल थे।