जागरण संवाददाता, धनबाद। बीसीसीएल की प्रस्तावित कल्याणेश्वरी परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में पश्चिम बंगाल सरकार ने पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को दुर्गापुर स्थित सृजनी आडिटोरियम में बीसीसीएल व ईसीएल सीएमडी के साथ हुई उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक में परियोजना की राह में आने वाली जमीन और पुनर्वास संबंधी अड़चनों को दूर करने पर विस्तार से चर्चा हुई।

बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने परियोजना की रूपरेखा और आवश्यकताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। 25 वर्षों तक प्रतिवर्ष 40 लाख टन कोयला उत्पादन की क्षमता वाली इस परियोजना में कोल वाशरी और विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए जाने हैं।

इसके शुरू होने से करीब 1800 लोगों को प्रत्यक्ष और 18 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। वहीं, प्रथम चरण में पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 7,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है। बैठक में ईसीएल के सीएमडी सतीश झा भी मौजूद रहे।

जमीन और पुनर्वास की बाधाएं दूर करने पर जोर समीक्षा बैठक में कल्याणेश्वरी परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रही। डीइटी लैंड और सरकारी जमीन से जुड़े मामलों के समाधान पर अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही परियोजना क्षेत्र में आने वाली तेतुल धोवड़ा और मुच्ची पाड़ा बस्तियों के स्थानांतरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।

बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने परियोजना के विकास और संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखते हुए भूमि हस्तांतरण, प्रभावित बस्तियों के पुनर्वास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सहयोग की आवश्यकता बताई। बैठक में संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के खुलेंगे अवसर कल्याणेश्वरी परियोजना कोयला उत्पादन के साथ पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का भी बड़ा माध्यम बन सकती है। प्रस्तावित योजना के अनुसार 25 वर्षों तक सालाना 40 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए उत्पादन सुविधाओं के साथ कोल वाशरी और विद्युत संयंत्र की स्थापना की भी योजना है।



परियोजना से लगभग 1800 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। वहीं परिवहन, निर्माण, आपूर्ति, कारोबार और अन्य सहायक गतिविधियों के जरिए करीब 18 हजार लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलेगी।

पहले चरण में 7,000 करोड़ राजस्व का अनुमान बीसीसीएल सीएमडी ने बताया कि राज्य सरकार के लिए भी यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके प्रथम चरण से करीब 7,000 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया है। यही वजह है कि बैठक में परियोजना से जुड़े प्रशासनिक और तकनीकी विषयों के साथ भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को गति देने पर विशेष ध्यान दिया गया।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सकारात्मक पहल से लंबित मुद्दों के समाधान और परियोजना के क्रियान्वयन की उम्मीद बढ़ी है। बैठक में बीसीसीएल और ईसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों और विभागीय समन्वय की संभावनाओं पर चर्चा की। ईसीएल की बसरा भूमिगत खदान में बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई। रानीगंज मास्टर प्लान पर भी हुई चर्चा ईसीएल की बसरा भूमिगत खदान को चालू करने में आ रही बाधाओं का मुद्दा भी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया। ईसीएल के सीएमडी सतीश झा ने बताया कि बसरा खदान में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन की क्षमता वाली 25 वर्षों की परियोजना प्रस्तावित है।

हालांकि, एक समूह की ओर से कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिससे खदान को शुरू करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ईसीएल सीएमडी सतीश झा ने दैनिक जागरण को बताया कि बैठक में काफी अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया।