बरवाअड्डा थाना प्रभारी-जयराम विवाद में JMM की एंट्री, JLKM को BJP की बी टीम बताकर सुदेश महतो पर कसा तंज

मृत्युंजय पाठक, धनबाद। बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम महतो के बीच चल रहे विवाद में अब सियासी रंग भी चढ़ गया है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के पुलिस कार्रवाई के विरोध में उतरने के बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने इसे लेकर भाजपा, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और जयराम महतो पर निशाना साधा है।

झामुमो ने जयराम महतो को भाजपा की बी टीम करार देते हुए आजसू प्रमुख सुदेश महतो पर भी तंज कसा है। पार्टी ने कहा है, सुदेश महतो जी, भाजपा का टिश्यू पेपर बेचने से बेहतर है कि झारखंडियों के समर्थन में खड़े हों और खनिज विधेयक जैसे अहम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करें।

विवाद में बाबूलाल ने जयराम का लिया पक्ष दरअसल, बरवाअड्डा थाना प्रभारी को कथित तौर पर धमकाने और अपशब्द कहने के मामले को लेकर जयराम महतो और झारखंड पुलिस एसोसिएशन के बीच जारी गतिरोध के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जयराम महतो का समर्थन किया है। इसके बाद झामुमो ने मरांडी पर भी करारा हमला बोला।

JMM ने अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया हैंडल पर जेएलकेएम को भाजपा की 'बी टीम' बताते हुए कहा कि भाजपा अब अपनी बी टीम के लिए खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति को देखते हुए सुदेश महतो की चिंता होना स्वाभाविक है। मालूम हो कि सुदेश महतो एनडीए गठबंधन में हैं।

झामुमो ने भाजपा पर लगाया यूज एंड थ्रो का आरोप झामुमो ने भाजपा पर 'यूज एंड थ्रो' की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह किसी को आगे बढ़ाने और किनारे लगाने से पीछे नहीं हटती। झामुमो ने एक तरह इशारा किया है कि भाजपा सुदेश महतो को छोड़कर जयराम महतो के साथ जा सकती है।

झामुमो ने कहा कि झारखंड विकास मोर्चा के दौर में बाबूलाल मरांडी सकारात्मक राजनीति, विकास और सभी समाजों को साथ लेकर चलने की बात करते थे। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा में जाने के बाद उनके राजनीतिक तेवर और भाषा बदल गए हैं। झामुमो ने तंज करते हुए कहा कि भाजपा में बने रहने के लिए अब उन्हें अपनी पुरानी बातों से अलग रुख अपनाना पड़ रहा है।