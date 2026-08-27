एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ जामताड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा को घेरा

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। एमएमडीआर संशोधन बिल के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर के गांधी चौक पर धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपिका बेसरा समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एमएमडीआर संशोधन बिल वापस लेने की मांग की।

धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंडियों का हक छीनना बंद करे। झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यहां के लोगों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार है। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर संशोधन बिल से झारखंड को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

मंत्री ने दावा किया कि संशोधन के कारण भारत सरकार की व्यवस्था से झारखंड को करीब 13 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने की मांग की।