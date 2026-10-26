झारखंड भाजपा की नई टीम का एलान, 10 नवंबर तक जिला-मंडल कमेटियों के गठन का निर्देश

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। झारखंड में संगठनात्मक विस्तार और जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नई प्रदेश टीम की घोषणा की है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं झारखंड प्रदेश प्रभारी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने प्रदेश टीम का विस्तार करते हुए राज्य के पांचों प्रमंडलों के साथ विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों के प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की है। इसके साथ ही दोनों सह-प्रभारियों के बीच भी कार्यों का बंटवारा किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत सह-प्रभारी सौरभ सिंह को सभी मोर्चों और विभागों का दायित्व सौंपा गया है, जबकि सह-प्रभारी निवेदिता सिंह प्रकोष्ठों के कामकाज और समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगी। संगठन को जिला और मंडल स्तर तक सक्रिय बनाने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने पदाधिकारियों की जवाबदेही भी निर्धारित की है।

नियमित प्रवास और मासिक रिपोर्टिंग होगी अनिवार्य संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को पूरे राज्य में नियमित प्रवास करने का निर्देश दिया है। वहीं, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और सभी 30 सांगठनिक जिलों के मोर्चा अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों के मंडलों में नियमित रूप से जाने को कहा गया है। प्रवास के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, कार्यकर्ताओं से संवाद और जमीनी स्तर पर पार्टी के कामकाज की जानकारी जुटाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों को हर महीने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपनी होगी। इस व्यवस्था के जरिए संगठनात्मक कार्यों की नियमित समीक्षा और जिम्मेदारियों के निर्वहन पर नजर रखी जाएगी।

वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर 10 नवंबर तक गठित करें कमेटियां

जिला और मंडल स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को पूरा करने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने समयसीमा भी तय कर दी है। पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने का निर्देश दिया गया है।

नेतृत्व ने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं के सुझावों और कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर योग्य कार्यकर्ताओं का चयन किया जाए। इसके बाद आगामी 10 नवंबर तक जिला एवं मंडल कार्यकारिणी का गठन हर हाल में पूरा करना होगा।

इस निर्देश के तहत संगठन विस्तार की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जिला से लेकर मंडल स्तर तक कार्यकारिणियों के गठन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। झामुमो सरकार के खिलाफ मंडल स्तर पर आंदोलन की तैयारी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के साथ ही भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी स्पष्ट की है। प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं से वर्तमान झामुमो सरकार की नीतियों, वादों और कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाने को कहा है।

पार्टी की ओर से सरकार पर वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इन मुद्दों पर प्रदेशभर में आंदोलन करने की बात कही गई है। इसके तहत मंडल स्तर पर धरना और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। भाजपा का उद्देश्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच उजागर करना है। संगठन विस्तार के साथ जवाबदेही पर जोर नई प्रदेश टीम के विस्तार के साथ भाजपा नेतृत्व ने संगठनात्मक जिम्मेदारियों, नियमित क्षेत्रीय प्रवास और मासिक रिपोर्टिंग को प्रमुखता दी है। वहीं, 10 नवंबर तक जिला एवं मंडल कार्यकारिणियों के गठन की समयसीमा तय कर संगठन विस्तार को निर्धारित अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया गया है।