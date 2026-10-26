JPSC Exam Scam: इंटरव्यू के पहले चलता था कोडिंग-डिकोडिंग का खेल, जानबूझकर बंद किए गए CCTV कैमरे  

राज्य ब्यूरो, रांची। जांच एजेंसी CID द्वारा जुटाए गए तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है कि परीक्षाओं के संचालन से लेकर साक्षात्कार तक पूरा सिंडिकेट फोन कॉल और कोडिंग-डिकोडिंग के जरिए संचालित किया जा रहा था।

साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को मनमाफिक अंक दिलाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया गया था। दलालों और एजेंटों के माध्यम से प्राप्त क्रमांकों को बाकायदा कोड में बदला जाता था। इसके बाद निजी एजेंसी टीडीपीएल के निदेशक द्वारा यह कोड सूची सीधे खियांग्ते को सौंपी जाती थी। जांच के अनुसार, तत्कालीन अध्यक्ष साक्षात्कार से ठीक एक दिन पहले उस कोड को डिकोड करवाते थे। इसके बाद चिन्हित अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के बोर्ड या प्रभाव वाले सदस्य के बोर्ड में आवंटित कर दिया जाता था, ताकि सेटिंग वाले अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। सीडीआर ने खोली साठगांठ की पोल, सैकड़ों बार हुई बातचीत सीआइडी को मिले सीडीआर डेटा से साबित हुआ है कि तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांगते का बिचौलियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लगातार सीधा संपर्क बना हुआ था। अनुसंधान में यह भी उजागर हुआ है कि नियमों और 'चेन आफ कस्टडी' को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था।