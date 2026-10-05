छत्तीसगढ़ की तर्ज पर धनबाद में शुरू होगी सेवा, WhatsApp पर मिलेगी बिजली कटौती और शटडाउन की जानकारी

जागरण संवाददाता, धनबाद। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब धनबाद में भी जेबीवीएनएल डिजिटल पहल की ओर बढ रहा है। अब धनबाद शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली कटौती, मरम्मत कार्य और शटडाउन की सटीक व त्वरित जानकारी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) धनबाद अंचल में जल्द ही वॉट्सऐप ब्रॉडकास्ट ग्रुप सेवा शुरू करने जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को बिजली कब आएगी और कब जाएगी इसकी सीधी जानकारी उनके मोबाइल पर मिल सकेगी। इस सेवा को लागू करने के लिए जेबीवीएनएल ने वर्तमान में रांची डिविजन के पांच प्रमंडलों में इसका ट्रायल शुरु कर दिया है। ट्रॉयल के बाद होगा लागू ट्रायल के सफल समापन के तुरंत बाद धनबाद समेत राज्य के सभी प्रमंडलों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा। बिजली विभाग के महाप्रबंधक (जीएम) अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि इस सेवा को लागू करने के लिए धनबाद डिविजन स्तर पर वॉट्सऐप ब्रॉडकास्ट ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने संबंधित कार्यपालक अभियंता व अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यम से जुड़ सकते हैं। जब भी किसी फीडर में कोई तकनीकी खराबी, फ्यूज आफ, मेंटेनेंस वर्क या बड़ा शटडाउन होगा, तो अधिकारी तुरंत ग्रुप में सूचना साझा करेंगे, जिससे उससे जुड़े सभी उपभोक्ताओं को पल-पल की जानकारी खुद-ब-खुद मिलती रहेगी।