स्वतंत्रता दिवस पर BCCL में दिखा उत्साह, CMD मनोज अग्रवाल बोले- श्रमिक हितों से कोई समझौता नहीं

जागरण संवाददाता, धनबाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) मुख्यालय कोयला भवन में उल्लास और देशभक्ति का माहौल रहा। सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने तिरंगा फहराकर कर्मचारियों, अधिकारियों और स्कूली बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

श्रमिक हमारे परिवार सीएमडी ने अपने संबोधन में कहा कि बीसीसीएल की प्रगति का असली आधार यहां के मेहनती श्रमिक हैं। श्रमिक ही बीसीसीएल की असली ताकत हैं। उनके सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रबंधन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

श्रमिकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि श्रमिकों की सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कोयला उत्पादन को नई उड़ान देश की ऊर्जा जरूरतों का जिक्र करते हुए सीएमडी ने कहा कि बीसीसीएल कोयला उत्पादन में नए रिकॉर्ड बनाएगा। इसके लिए नई तकनीक, सुरक्षा मानकों और पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा।

हम न सिर्फ उत्पादन बढ़ाएंगे, बल्कि सुरक्षित और जिम्मेदार खनन के साथ देश के विकास में योगदान देंगे।